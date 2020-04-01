Екатерина Волкова стала частью опасного проекта

Актеры Екатерина Волкова и Александр Устюгов появятся в новом детективном сериале телеканала НТВ "Рикошет". Премьера картины намечена на 6 апреля.

Работа над остросюжетной теленовеллой проходила в Москве и области. В кадре внимательные зрители смогут увидеть не только виды столицы, но и Долгопрудного, Звенигорода, Электростали и Балашихи.

Создатели сериала "Рикошет" обещают много экшен-сцен. Их постановкой занимался опытный каскадер Валерий Деркач. Отметим, что исполнитель главной роли Александр Устюгов большинство трюков выполнял самостоятельно. Звезде приходилось участвовать в эпизодах с драками, перестрелками и погонями.

Александр Устюгов принял участие в записи саундтрека для сериала "Рикошет". Вместе со своим музыкальным коллективом Ekibastuz он записал песню "Обнуляю". Подобный опыт для звезды кино стал дебютом.

Зрители теленовеллы также смогут услышать кавер версию композиции "Янтарь и Серебро" в исполнении артиста. Знаменитость споет дуэтом с коллегой по цеху Екатериной Волковой.

По словам Александра Устюгова, сериал "Рикошет" – это новый формат телепродукции. Лента расскажет о человеке, который возвращается из прошлого в настоящее.

"И, пускай он не обладает какой-то сверхсилой, мне кажется, что мой герой – это некий предтече супермена. Он "воскресает" после 20-летнего отсутствия, можно сказать, из ниоткуда, и в его силах что-то исправить и сделать мир вокруг близких чуточку чище и светлее. Жанр опасный для нашего зрителя, поэтому с нетерпением жду премьеры, очень интересно, как его воспримут", – поделился артист.