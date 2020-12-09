Находящуюся в полуобморочном состоянии беременную звезду "Деффчонок" откачали врачи

По словам артистки, у нее страшно заболела спина. Галине Боб показалось, что в позвоночнике что-то защемило. Звезда сериала "Деффчонки" попала к медикам в полуобморочном состоянии.
Актриса очень испугалась. Галина не захотела оставаться дома, она настояла на госпитализации. Теперь за состоянием Боб следят сразу несколько специалистов.
Звезда сериала "Деффчонки" призналась, что плохо помнит происходящее с ней в первые часы в стационаре. Ей проводили какие-то медицинские манипуляции, делали уколы. Галина не могла встать с кровати. В итоге врачам удалось откачать артистку.
"Чувствую себя более или менее хорошо. С малышкой сейчас тоже все в порядке", – поведала Боб в "Сторис" личного "Инстаграм", уже стоя на ногах.
Знаменитость показала подписчикам микроблога больничный ужин. Галине принесли сердечки в сметанном соусе, огурцы и картофельные котлеты. "Я ем стоя как конь!" – посмеялась артистка.
Как писали "Дни.ру", Галина Боб носит под сердцем третьего ребенка. Артистка и ее муж режиссер Сергей Корягин ждут дочку. Старшие дети пары – мальчики. О беременности звезда сериала "Деффчонки" сообщила супругу довольно необычным образом. Галина устроила Сергею сюрприз в день рождения.
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