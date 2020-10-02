Звезде сериала "Тайны следствия" грозит тюремный срок за избиение

Если верить словам 22-летней Виктории Почекуниной, то ее избранник настоящий изверг с извращенным складом ума.
Возлюбленная Николая Перминова заявила, актер набросился на нее с кулаками, узнав о том, что молоденькая спутница состоит в любовных отношениях с другим мужчиной.
Виктория Почекунина решила посетить очередное ток-шоу, чтобы доказать свою правоту и продемонстрировать всем телезрителям следы побоев.
Девушка рассказала, что герой сериала "Тайны следствия" любил таскать ее за волосы и избивал ногами. Почекунина добавила, что Перминов настолько сильно выходил из себя, что начинал вырывать ногти своей возлюбленной.
В прямом эфире Виктория заявила, что актера даже не смущало присутствие маленького сына. Мальчик мог наблюдать, как его отец зверски обращался с матерью.
"Я пыталась от него убежать, но он поставил мне подножку, и я упала лицом на пол", – описывает подробности Почекунина.
В порыве гнева звезда многосерийного фильма "Тайны следствия" забрал все украшения возлюбленной и изрезал ее одежду.
Теперь Николай отрицает свою вину и во всем упрекает нерадивую избранницу. Артист уверяет, что никогда не поднимал руку на женщину, а уж тем более не избивал ее до полусмерти.
Однако, Перминов признался, что сильно вспылил после того, как увидел поцелуй возлюбленной с другим мужчиной. По словам актера, он толкнул Викторию и ушел из дома.
Занимателен и тот факт, что Николай намерен сделать ДНК-тест. Теперь артист сомневается в верности своей молодой избранницы.
Многочисленной аудитории остается только гадать, чем же закончится семейная драма звезды сериала "Тайны следствия". Поклонники предположили, что актер докажет свою невиновность и навсегда попрощается с изменщицей.
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