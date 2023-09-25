Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября

Осень в этом году по-настоящему золотая, теплая, светлая. Продлите себе радость этих дней при помощи великолепных концертов, театров и фильмов!

СЕРИАЛ

"Безбашенная" – это история о столичной светской львице, которая попадает в непривычную для себя среду маленького сибирского города. Вика (Екатерина Варнава) – циничная и амбициозная жена богатого бизнесмена и перспективного политика Германа (Юрий Чурсин). В Москве она занимается избирательной кампанией своего мужа, и у него есть все шансы стать мэром одного из подмосковных городов. Но жизнь Вики резко меняется, когда Германа вместо Балашихи неожиданно отправляют в городок Таштагол Кемеровской области.

С 1 октября, онлайн-кинотеатр KION.

КОНЦЕРТ

"Зарядью" – 5 лет!

В Международный день музыки зал "Зарядье" отмечает пятилетие впечатляющей концертной программой, которая будет продолжаться с утра и до позднего вечера. С 11 часов в Малом зале в исполнении оркестра Pratum Integrum и солистки Людмилы Фраеновой (сопрано) звучат сочинения французских композиторов эпохи барокко. В это же время в Новом концертном пространстве, которое в этот день отмечает первую годовщину, юных зрителей ждет детское представление "Волшебство в Зарядье". Герои спектакля "Сказки Андерсена" Мастерской Арины Мороз и главная органистка зала Лада Лабзина в увлекательной форме познакомят детей с устройством органа. В течение дня в Большом зале будут исполнены четыре фортепианных концерта и Рапсодия на тему Паганини Рахманинова.

1 октября, "Зарядье".

"Я любовь оставляю в наследство…"

Праздничный гала-концерт Российского государственного симфонического оркестра кинематографии посвящен столетию выдающегося поэта Расула Гамзатова. В концерте примут участие известные актеры и музыканты, среди которых Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев, Алексей Кизенков, Анна Бутурлина, Владислав Косарев и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова; за дирижерским пультом — народный артист России Сергей Скрипка. Знаменитые артисты исполнят произведения на стихи народного поэта Дагестана — "Берегите друзей", "Где же ты, счастье", "Исчезли солнечные дни", Журавли". Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

27 сентября, Большой зал Московской консерватории.

Денис Мацуев

Народный артист России Денис Мацуев представит разнообразную программу, состоящую из шедевров классики и джаза и включающую в себя произведения Эдварда Грига, Николая Римского-Корсакова, Джорджа Гершвина, Эдуарда Артемьева, Астора Пьяццоллы и многих других. Один из самых выдающихся пианистов нашего времени исполнит композиции самых разных жанров и в очередной раз продемонстрирует свой уникальный талант, наполнив любимые всеми мелодии свежей энергией звучания. Головокружительные джазовые стандарты, в том числе в обработке самого маэстро, исполнят также именитые музыканты, друзья Дениса Мацуева -Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлев (виолончель), Софья Тюрина (саксофон), а также стипендиаты Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена".

1 октября, Государственный Кремлевский Дворец.

"50 лет на службе музыки"

Торжественный концерт, посвященный юбилею Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, соберет всех звезд. Поздравить прославленный коллектив придут популярные артисты эстрады: Николай Басков, Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Варвара, Сосо Павлиашвили, Екатерина Гусева, Сергей Волчков и многие другие.

29 сентября, Государственный Кремлевский Дворец.



ТЕАТР

"Занавес"

Театральный занавес отделяет зал от подмостков, жизнь реальную от жизни в искусстве. Делит людей на служителей сцены и публику, на "своих" и "нормальных". Занавесом можно попытаться отгородиться от внешнего мира, оставив проблемы и быт за стенами театра и, как завещал Станиславский, "создавать свою, особую, прекрасную жизнь…" О жизни за знаменитым занавесом с чайкой, куда очень трудно попасть и откуда ещё труднее уйти, о театре, как месте силы и черной дыре, об "уволиться или повеситься", о добровольной неволе и, в конце концов, о себе расскажут в спектакле "Занавес" женщины Художественного театра. Режиссер Юрий Квятковский. В ролях: Дарья Юрская, Елизавета Ермакова и Мария Сокова.

28, 29 сентября, МХТ. им. Чехова (Малая сцена).

"Палата №6"

Режиссер Евгений Закиров отказывается от расхожей эстетики сумасшествия и главными мотивами делает экзистенциальный кризис слабого интеллигентного героя, заблудившегося в щемящей абсурдности русского мироустройства. В спектакле много философии, неспешной лирики, абсурдного юмора и трагедия, обычная у Чехова: когда могло случиться чудо, а случилась нелепость – и погубила человека. "Этот текст вообще не про психушку! Стоит ли бороться с чем-либо вообще? Вот главная тема. Еще для меня важна здесь форма любви. Два человека – врач и пациент – нашли друг друга. Это очень важная встреча, когда один в другом открывает целый мир и влияет на него. Но роком судьбы эти двое оказались по разные стороны баррикад, как жертва и палач", – говорит режиссер.

30 сентября, 1 октября, театр им. Вл. Маяковского (сцена на Сретенке).

Юбилей Ольги Прокофьевой

В этот вечер Ольга Прокофьева выйдет на родную сцену, которой предана 38 лет, чтобы поделится воспоминаниями и прочитать любимые произведения. В творческом вечере примут участие и партнеры актрисы по сцене: народный артист России Игорь Костолевский, заслуженные артисты России Виталий Ленский и Александра Ровенских.

1 октября, театр им. Вл. Маяковского (Основная сцена).

"Щелкунчик"

Это уникальная версия классической сказки Гофмана, поставленная по пьесе Рината Ташимова. Оригинальная история дает режиссеру Георгию Смирнову возможность интерпретации. Он вдохновляется атмосферой России начала XX века, добавляет готические ноты эстетики Тима Бертона, переосмысливает музыку П. И. Чайковского и не забывает о современных веяниях. Щелкунчику и Мари придется столкнуться с куда более коварным врагом, чем мышиное войско. И ответить на такой неоднозначный вопрос: "Можно ли прийти к свету, уничтожив зло?"

29 и 30 сентября, Театр на Таганке.

СКОРО

"Онегин в кино"

Это переосмысление романа Пушкина через призму киножанров, не отходя от авторского текста. Фарсовый и тревожный сон, внутренний мир Онегина представлен через синтез театра и кинематографа. Ведь если в XIX веке мечтатели воображали себя персонажами французских романов, то сегодня — киногероями. Режиссер Степан Азарян, сценарист Владимир Красильников, художник-постановщик Валида Кажлаева, видеохудожник Александр Плахин, Композитор, саунд-дизайнер Даниил Давлетов, художник по костюмам — Александра Маркова и продюсер Екатерина Феоктистова переосмысляют классику русской литературы через призму различных киножанров: от ситкомов до хорроров, фильмов в жанрах нуар и киберпанк, мюзиклов и комиксов. В режиме реального времени команда перенесет зрителей в эстетику знакомых всем фильмов. В проекте заняты молодые актеры театра и кино, уже зарекомендовавшие себя в профессии и обладающие наградами: Степан Азарян (театр "Современник"), Эдуард Кашпоров (МХТ им. Чехова, Театр-студии п/р О. Табакова) Анастасия Кутявина (театр "Современник"), Екатерина Панасюк (Государственный академический театр имени Веры Комиссаржевской).

12 и 13 октября, открытое театральное пространство "Арт-платформа".

"Телепорт"

Новое шоу иллюзиониста Эдуарда Гелазарова станет вашим проводником в мир незабываемых эмоций и ярких впечатлений, заставив воображение поверить в невозможное. Зрители станут свидетелями уникальных классических трюков в новом прочтении, среди которых "Метаморфоза", "Мумия", "Зигзаг", "Материализация", на глазах у изумленной публики будут происходить исчезновения и превращения. Сложнейшие трюки с использованием передовых технологий и спецэффектов, современная хореография, театрализованное представление, необъяснимая магия и иллюзия на грани фантастики — все это в иллюзионном шоу "Телепорт".

6 и 27 октября, Театр Иллюзии.