Бренд одежды Gap полностью уходит из России

Очередной заграничный бренд сворачивает бизнес на российском рынке. Магазины одежды GAP решили закрыть, передает информацию URA.RU. Сейчас они занимают всего 11 торговых площадок на территории страны, причем десять из них — в столице.
Крупный бизнесмен в сфере моды Александр Перемятов напомнил, что предпосылки к уходу GAP появились давно. Ритейлер просто не прижился, покупатели охотно выбирали продукцию альтернативных марок, сообщает RT.
Эксперт уверен, что российским поклонникам магазинов одежды GAP придется окончательно проститься с ними. "Продажа бизнеса не предполагается", — цитирует слова Перемятова "Общественная служба новостей".