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Lifestyle
Бренд одежды Gap полностью уходит из России

Бренд одежды Gap полностью уходит из России

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Очередной заграничный бренд сворачивает бизнес на российском рынке. Магазины одежды GAP решили закрыть, передает информацию URA.RU. Сейчас они занимают всего 11 торговых площадок на территории страны, причем десять из них — в столице.

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Крупный бизнесмен в сфере моды Александр Перемятов напомнил, что предпосылки к уходу GAP появились давно. Ритейлер просто не прижился, покупатели охотно выбирали продукцию альтернативных марок, сообщает RT.

Эксперт уверен, что российским поклонникам магазинов одежды GAP придется окончательно проститься с ними. "Продажа бизнеса не предполагается", — цитирует слова Перемятова "Общественная служба новостей".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 06:07 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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