Гении кино: Сергей Эйзенштейн

В это сложно поверить, но всего лишь 100 лет назад "ожившая" картинка на телеэкране считалась истинным чудом. Первые короткометражные немые работы появились в конце IXX века во Франции, но российский кинематограф тоже не отставал: в 1908 году на экраны вышла первая русская кинолента "Понизовая вольница", а в последующие три десятилетия отечественное кино развивается семимильными шагами. Один из самых ярких творцов этого времени – конечно, Сергей Эйзенштейн. Его картины по достоинству оценивали в Союзе и во всем мире, а отдельные "спецэффекты" по сей день заимствуют голливудские режиссеры. В честь годовщины смерти великого режиссера Dni.Ru предлагают вспомнить, как все начиналось.

Один из основателей отечественного кинематографа никогда не скрывал своего "русско-немецкого смешения культур". Мать его имела еврейские корни, а дед по отцу был из прибалтийских немцев. Отец будущего режиссера был признанным и талантливым архитектором, а потому семья никогда не нуждалась.

Во время первой революции семья эмигрировала из Риги в Париж, но вскоре родители вернулись. Юный Эйзенштейн поступил в училище естественных и математических наук. Как он признается позже: в те годы он даже не понимал, чем бы хотел заниматься в дальнейшем.

Как это часто бывает, к искусству его потянуло от жизненных перепитий: после Октябрьской революции Эйзенштейн лишился средств к существованию. Зажиточная жизнь сына богатых родителей осталась в далеком прошлом. На протяжении примерно двух лет: с марта 1918 по 1920-й Эйзенштей колесит по всему Союзу, будучи бойцом Красной Армии. Попутно он ведет подробные дневники о том, чем живут люди в каждом из населенных пунктов: что происходит с театром, чем живут режиссеры провинции.

В 1920-м году он изъявляет намерение поехать в Москву, чтобы поступить там учиться на...переводчика. Во время странствий Сергей познакомился с известным в те годы преподавателем японского языка. Он так "заразился" красивой и звучной речью, что менее чем за год выучил язык страны восходящего солнца.

К счастью, энтузиазма хватило ненадолго – уже в 1921 году юноша бросил японский и устроился на творческую работу – художником– декоратором в один из московских малоизвестных театров.

Ключевым поворотом в его судьбе станет знакомство с культовым театральным режиссером – Всеволодом Мейерхольдом. Эйзенштейн поступает в Государственные высшие режиссерские мастерские, где быстро находит применение своим талантам. Он участвует в постановках, помогает ведущим режиссером, начинает ставить собственные театральные постановки.

Вскоре ему достается работа по перемонтажу немецкой картины. Тогда-то Эйзенштейн понимает: он хотел бы заниматься кино. И только кино. Судя по воспоминаниям и мемуарам его друзей, он даже с самого начала понимал, какие сюжеты его привлекают: революции, борьба, особое настроение "военного" времени.

Его первая работа – короткометражная лента "Дневник Глумова" становится поворотной не только в его карьере, но и в истории советского кино. Вольно интерпретировав пьесу Островского "На всякого мудреца довольно простоты", Эйзенштейн сумел создать настоящий шедевр. Так сюжет он разбавил яркими цирковыми трюками.

В последующие годы он много и усердно работает. "Бежин Луг", "Иван Грозный" и легендарный "Броненосец Потемкин" – все эти картины становятся фундаментальными для истории отечественного кино. К слову, "Броненосец Потемкин" на протяжении долгих лет запрещали то в одной, то в другой стране мира – в картине так реалистично переданы мятежнические настроение и "истинный дух бунтарей", что главы государств просто опасались допускать этот фильм к просмотру в своей стране.

В 1938-м Эйзенштейн получает почетный статус доктора искусствоведения за киноленту "Александр Невский". Став старше, он все чаще обращается к историческим сюжетам. Именно тогда он задумывается о создании "Ивана Грозного", 1 серия которого выйдет уже в 1944-м, ближе к концу войны.





В военные годы Эйзенштейн активно работал, и это касалось не только искусства. Он выступал по радио, писал письма в поддержку евреев всего мира. Работа над "Ивнаом Грозным" поначалу велась на Москфильме, но после эвакуации съемки были продолжены в Алма-Ате.

Его старания не прошли даром – об "Иване Грозного" положительно отзывался сам Чарльз Чаплин. "Эта картина – высшее достижение в жанре исторических фильмов" – заявил актер в интервью. И, пожалуй, был прав.

Эйзенштейн ушел также стремительно и внезапно, как делал все в своей жизни. Он умер в ночь с 10 на 11 февраля от средечного приступа, работая над очередной статьей. Впереди было множество планов, задумок, неснятых сюжетов. Вклад Сергей Михайловича Эйзенштейна и сегодня остается одним из самых значимых в истории мирового кино. Его фильмы сохраняют, восстанавливают и изучают. На его научных статьях выросло не одно поколение режиссеров.