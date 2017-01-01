С кем Даша Жукова встретила Новый год

Жена Романа Абрамовича отметила Новый год в банном халате. Даша Жукова веселится с друзьями на Сен-Бартсе в своем поместье стоимостью 71 миллион долларов.

Жена Романа Абрамовича встретила год Петуха в море у побережья Карибского острова Сен-Бартс. Даша Жукова развлекалась на яхте вместе с близкими друзьями. Вся компания при этом была одета в халаты.

Правда, Новый год в таком виде мать двоих детей отметила по-лондонскому времени: последние годы Абрамович с семьей живет в Великобритании, и Жукова решила таким образом поздравить своих друзей в Англии. Снимком в халатах поделился близкий друг Даши – нью-йоркский журналист Дерек Бласберг.

Фото опубликовано Derek Blasberg (@derekblasberg) Дек 31 2016 в 2:48 PST

На фото Дарья позирует в центре. Рядом с ней – двое детей, отцом которых является Абрамович. Аарон и Лея удивительно похожи друг на друга. Известная супермодель Карли Клосс, которая тоже приехала на Сен-Бартс, чтобы встретить Новый год в компании Абрамовича и его жены, держит на руках старшего сына Жуковой.

Как пишет "Комсомольская правда", после прогулки по морю в поместье миллиардера на Сен-Бартсе был дан старт новогодней вечеринке. Известно, что гостей в эту ночь развлекали две легендарные группы – Rolling stones и Guns and Roses. Гости веселились до утра. Среди звезд на вечере в поместье Абрамовича стоимостью 71 миллион долларов были замечены дизайнер Стела Маккартни, рэпер Пафф Дэдди и голливудская актриса Эшли Олсен.