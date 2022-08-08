Орущего благим матом кота-альпиниста спасли соседи – видео

Забавная и одновременно опасная ситуация произошла в Подмосковье. Жителям одного из многоквартирных домов Балашихи пришлось провести спецоперацию по спасению кота.
Попытки животного вылезти из окна сняли на видео. Домашний питомец застрял в раме, потому что окно было открыто "на фоточку". Альпинист решил поднять дикий ор на весь двор, чтобы привлечь внимание к своей персоне.
На кадрах с места ЧП видно, как соседи сверху спасают животного с помощью швабры. Они принялись заталкивать кота обратно в квартиру, когда не дозвонились до его хозяев. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".