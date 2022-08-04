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"Хотел в магазин сходить, а там...": зарезавшая больного ребенка мать покончила с собой

4 августа одна из жительниц Уфы свела счеты с жизнью.
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При осмотре жилья покойной следователи нашли тело ее 16-летней дочери с колото-резаными ранениями. Известно, что ребенок был болен – у девочки был рак. СК уже возбудил уголовное дело об убийстве ребенка. Предположительно, обезумевшая мать сначала зарезала дочь, а затем покончила с собой – пишет Пятый канал. Впрочем, пока это лишь одна из версий.

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Обстоятельства этого жуткого происшествия еще устанавливаются сотрудниками соответствующих органов. Между тем, случившееся согласился прокомментировать один из жителей той же многоэтажки.

"Вышел на улицу, хотел в магазин сходить, а там… очень страшно было," – рассказал потрясенный очевидец.

Причины, вынудившие мать совершить страшное, пока остаются неизвестными.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 18:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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