"Хотел в магазин сходить, а там...": зарезавшая больного ребенка мать покончила с собой

При осмотре жилья покойной следователи нашли тело ее 16-летней дочери с колото-резаными ранениями. Известно, что ребенок был болен – у девочки был рак. СК уже возбудил уголовное дело об убийстве ребенка. Предположительно, обезумевшая мать сначала зарезала дочь, а затем покончила с собой – пишет Пятый канал. Впрочем, пока это лишь одна из версий.
Обстоятельства этого жуткого происшествия еще устанавливаются сотрудниками соответствующих органов. Между тем, случившееся согласился прокомментировать один из жителей той же многоэтажки.
"Вышел на улицу, хотел в магазин сходить, а там… очень страшно было," – рассказал потрясенный очевидец.
Причины, вынудившие мать совершить страшное, пока остаются неизвестными.