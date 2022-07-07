Готовящийся к верблюжьим бегам горбатый зверь остался без головы (видео)

В Брянской области на Локотском конезаводе на видео сняли странные причуды местного верблюда по кличке Саша. Животное уже больше года живет по соседству с лошадьми. Вероятно из-за этого он закрывает на многое глаза.
На кадрах верблюд смешно прячет голову в сено подобно страусу. Сотрудники конезавода с юмором называют верблюда "пузатеньким".
Верблюда привезли на конезавод в феврале прошлого года, но он уже успел освоиться. Хозяева хотят в будущем разводить здесь верблюдов и дальше, и устраивать верблюжьи бега.