Недовольная бобриха дала леща помешавшему ей самцу: видео

Понаблюдать за плавающими грызунами, у которых недавно появилось потомство, удалось зоологу Павлу Глазкову. Он запечатлел на видео забавную сцену, произошедшую между молодыми родителями, которая позже появилась в его видеоблоге "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте". Бобриха миловалась со своим малышом, когда к ним неожиданно захотел присоединиться отец семейства. Матери не понравилось, что ей помешали, и она довольно грубо отпихнула самца или дала леща, как назвал это сам автор видео.
Опытный зоолог подметил, что в бобриной семье всегда царит матриархат, самка по жизни значительно активнее самца. В попавшей на видео сцене недовольная бобриха лишь очередной раз показала, кто в ее семье хозяин, а вернее, хозяйка.