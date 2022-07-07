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Недовольная бобриха дала леща помешавшему ей самцу: видео

Семейные разборки бобров произошли на реке Оккервиль в Санкт-Петербурге.
прочитано 110 раз

Понаблюдать за плавающими грызунами, у которых недавно появилось потомство, удалось зоологу Павлу Глазкову. Он запечатлел на видео забавную сцену, произошедшую между молодыми родителями, которая позже появилась в его видеоблоге "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте". Бобриха миловалась со своим малышом, когда к ним неожиданно захотел присоединиться отец семейства. Матери не понравилось, что ей помешали, и она довольно грубо отпихнула самца или дала леща, как назвал это сам автор видео.

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Опытный зоолог подметил, что в бобриной семье всегда царит матриархат, самка по жизни значительно активнее самца. В попавшей на видео сцене недовольная бобриха лишь очередной раз показала, кто в ее семье хозяин, а вернее, хозяйка.

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Фото: Serguei Fomine / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 14:05 Источник: ВКонтакте, "Каждой твари по паре / Павел Глазков" • Требует проверки

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