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Жителям США вместо салюта показали букву Z – видео

Жители США увидели в небо символ поддержки спецоперации России на Украине.
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В понедельник, 4 июля, в США празднуется День независимости. Однако многочисленные попытки Вашингтона оказать на Москву санкционное давление привели к нарушению логистических цепочек, росту инфляции и безработицы, поэтому Американская ассоциация пиротехников, сославшись на экономические проблемы, отказалась организовывать традиционный салют.

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Меж тем, простым гражданам не пришлось долго горевать – они все-таки стали свидетелями зрелищного шоу. Как сообщает портал URA.RU, американцы вместо фейерверка увидели в небе над Ниагарским водопадом большую латинскую букву Z.

Соответствующе видео уже гуляет по Сети. На кадрах видно, как сама природа очертила из облаков символ поддержки спецоперации России на Украине.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 11:21 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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