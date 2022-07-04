Жителям США вместо салюта показали букву Z – видео

В понедельник, 4 июля, в США празднуется День независимости. Однако многочисленные попытки Вашингтона оказать на Москву санкционное давление привели к нарушению логистических цепочек, росту инфляции и безработицы, поэтому Американская ассоциация пиротехников, сославшись на экономические проблемы, отказалась организовывать традиционный салют.
Меж тем, простым гражданам не пришлось долго горевать – они все-таки стали свидетелями зрелищного шоу. Как сообщает портал URA.RU, американцы вместо фейерверка увидели в небе над Ниагарским водопадом большую латинскую букву Z.
Соответствующе видео уже гуляет по Сети. На кадрах видно, как сама природа очертила из облаков символ поддержки спецоперации России на Украине.