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Лосиха атакует съевшего ее дитя медведя (видео)

Видео жестокой схватки животных набирает популярность в Сети.
прочитано 148 раз

В американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, перед очевидцами развернулась настоящая драма. На глазах у лосихи медведь задрал одного ее лосенка. Второе свое дитя лосихе удается спасти.

После того, как медведь расправился с добычей, лосиха решила отомстить. Она с яростью набросилась на медведя и долго гоняла его вдоль береговой линии. Медведь, почуя угрозу, бросился наутек. Почему лосиха позволила съесть своего ребенка и не напала первая с самого начала, остается непонятным. Посетители парка сняли происходящее на видео.

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Лось. Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 12:02 Источник: Wokv.com • Требует проверки

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