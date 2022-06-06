Друг от семи недуг: как козленок спас теленка-горемыку

Теленок Бакли потерял маму, когда ему было 5 месяцев. Из-за этого у малыша пропал и вкус к жизни. Мохнатый горемыка чах на глазах у своей хозяйки: отказывался от еды, кричал и даже по-своему плакал. Ничего не помогало, и тогда женщина решила подключить помощника — завела козленка Стенли.
В то время животные были примерно одного размера, поэтому сразу подружились и стали не разлей вода. Нежность, забота и позитив товарища воодушевили Бакли. Теленок пошел на поправку, взбодрился и отплатил Стенли той же монетой.
С годами Бакли вырос до огромных размеров, но крепкая дружба осталась нерушимой. По-прежнему теленок и козленок спят вместе, играют и жуют лакомое сено. История о чудесном спасении пушистого малыша взорвала Сеть, видеоролики с участием верных товарищей набирают множество лайков.