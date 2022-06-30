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"На шагающих утят": милых обитателей заповедника сняли на видео

Птенцы кряквы мило прогуливались с заботливой мамой.
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Кто из нас не знает знаменитую советскую песенку про шагающих утят? Прототипы ее главных героев были обнаружены в Мурманской области. В одном из местных природных парков сняли на видео семейство уточек.

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Птенцы кряквы как по команде гуляли со своей заботливой мамочкой. Сначала птица преодолевала небольшие расстояния, потом подавала своим детишкам команду "Кря", после чего уже пушистые комочки прибегали под крыло.

Забавные кадры удалось заснять инспектору заповедника. Семейство уточек очень понравилась местным жителям.

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Фото: Nikolay Titov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2022, 20:27 Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

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