Крали красивых девушек: жительница Мариуполя рассказала о бесчеловечных поступках азовцев* (видео)

Жительница Мариуполя, который освобожден от украинских националистов, рассказала журналистам о бесчинствах азовцев. По словам Анны Дегтяревой, боевики крали красивых девушек. Те пропадали бесследно, как и мужчины. Мол, никто это не афишировал, однако это было на самом деле, и все многие про это знали.
Также националисты изымали у мирного населения еду. Причем их не интересовали крупы или макароны, они брали более сытные продукты, обчищали морозилки. Свои бесчеловечные поступки азовцы* пытались объяснить своим статусом. Мол, защитникам Украины нужно питаться.
Говоря о Владимире Зеленском и мэре Мариуполя, женщина хранит спокойствие. Она говорит, что властям, которые бросили народ, Бог судья. Анна верит, что однажды нынешнему президенту Украины воздастся по заслугам. Видео с рассказом Дегтяревой опубликовал Пятый канал.
* организация является экстремистской и запрещена на территории РФ