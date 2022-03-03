Жуткие последствия борьбы за город Волноваха в ДНР: видео

Там несколько дней подряд шли бои. В Минобороны рассказали, что всего за время спецоперации на Украине по освобождению Донбасса поражено 1612 объектов. Вооруженные силы России продвинулись еще на четыре километра вперед, взяв под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое. Они выровняли передний край с силами ДНР.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с нашей страной, а США и страны Евросоюза начали вводить санкции против России.