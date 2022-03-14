Уничтожение склада боеприпасов ВСУ: видео

В ролике видно, как экипажи штурмовой авиации ВКС России осуществили взлет и наведение на цель. В результате склад боеприпасов ВСУ был уничтожен.
Выполняли боевую задачу два Су-25 с ракетным вооружением на борту. После успешного завершения задания воздушные судна вернулись на аэродром базирования, передает Пятый канал.
Напомним, о начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что такой шаг стал вынужденной мерой. Целью спецоперации политик назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.