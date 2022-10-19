На Камчатке лоси утроили битву на рогах – видео

Необычные кадры удалось снять жителям Камчатки. Они стали свидетелями ожесточенной уличной схватки. Битву устроили обитатели леса. Местные лоси сцепились рогами и толкали друг друга в стороны.
По итогу досталось не только животным, но и припаркованному рядом с "рингом" автомобилю. Сохатые в результате схватки повредили машину, что тоже попало на видео.
По данным Пятого канала, лоси остановили свою схватку только после того, как один из них упал в багажник пикапа. Местным жителям вместо съемок видео пришлось оценивать ущерб, нанесенный животными.