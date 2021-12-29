Обнародованы кадры последних часов жизни умершего от мороза школьника

Трагедия произошла в Подмосковье. В Дубне подросток замер по дороге в школу.

Мальчик отправился на остановку, чтобы сесть в автобус до учебного заведения. Судя по всему, он оказался в транспорте, который следовал до района "Большая Волга". Ребенок вышел на одной из остановок. Известно, что при себе у него не было денег и телефона.

Камеры видеонаблюдения сняли, как школьник следовал по мосту. До дома или до школы он не добрался, замерзнув по дороге. Вечером 28 декабря его бездыханное тело нашли на улице, передает Пятый канал.

Также есть информация, что у подростка имелись особенности в развитии, он посещал специализированное учебное учреждение. Мать мальчика рассказала, что он никогда ранее не убегал из дома, ссор в семье не было. По факту гибели ребенка Следственный комитет России проводит проверку. Также делом занимается прокуратура.