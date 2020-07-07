Сын Филиппа Киркорова показал удивительный трюк на лошади (видео)

Филипп Киркоров вместе с наследниками посетил конный клуб в Подмосковье. Мартин и Алла-Виктория оседлали лошадей и научились некоторым трюкам.
Восхищенный отец снимал происходящее на телефон и публиковал видео в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Артисту удалось запечатлеть, как Мартин держался ногами и рукой за седло, а голову опустил вниз. Филипп похвалил наследника за трюк и признался присутствующим рядом людям, что сын реализовал его мечту.
В этот же день дети получили подарок от воронежской подруги отца – племенную лошадь из Германии по кличке Клод. Животное будет находиться в конном клубе.
Напомним, недавно рэпер Тимати подарил восьмилетнему Мартину Киркорову настоящий мотоцикл, несмотря на то, что за руль такого траспортного средства мальчику садиться еще рано.
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