Дайнеко поделилась семейным видео

Певица скрывает свою наследницу от широкой публики. Она не показывает ее фото и не говорит, как зовут девочку. Изредка Виктория Дайнеко все-же дает комментарии о жизни дочери. На сей раз исполнительница сообщила, что малышка – запоминает наизусть все ее песни, которые она поет на сцене или пытается репетировать дома.
Виктория Дайнеко поделилась редким семейным видео. Правда, девочка, осталась за кадром. Но в ролике слышны ее бурные аплодисменты, которыми наследница отметила мамино домашнее выступление.
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