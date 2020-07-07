Дайнеко поделилась семейным видео

Виктория Дайнеко поделилась информацией о четырехлетней дочери. Она призналась, что малышка – главный фанат ее творчества.



Певица скрывает свою наследницу от широкой публики. Она не показывает ее фото и не говорит, как зовут девочку. Изредка Виктория Дайнеко все-же дает комментарии о жизни дочери. На сей раз исполнительница сообщила, что малышка – запоминает наизусть все ее песни, которые она поет на сцене или пытается репетировать дома.

Виктория Дайнеко поделилась редким семейным видео. Правда, девочка, осталась за кадром. Но в ролике слышны ее бурные аплодисменты, которыми наследница отметила мамино домашнее выступление.



