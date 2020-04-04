В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)

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Звезды отечественного шоу-бизнеса, как и другие россияне, самоизолировались у себя дома во время карантина. Однако далеко не все они перестали работать. 
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Разумеется, известная своим трудолюбием певица Ольга Бузова тоже не опустила руки. Не выходя из жилища исполнительница записала новую песню на тему карантина, призывая таким образом россиян не выходить из дома без необходимости. Более того, для своей композиции Ольга сделала и клип.

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Он представляет из себя видео-коллаж из роликов о досуге отечественных знаменитостей. Так. в клипе Бузова показала, как проводят время на карантине танцующий журналист Андрей Малахов и его супруга, дурачащийся в компании детей Филипп Киркоров, пекущий печенье Роман Жуков и влюбленные Константин Богомолов и Ксения Собчак. 

4 апреля 2020, 21:28

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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сейчас тупица антон написал про беременность бесплодной бузовой,через несколько недель напишет,,что был выкидышь ,а кто это проверит Пиар директору главное врать про эту тупую бузову,знает,что получишь
Гость
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Антон "голубой долго будешь чушь нести про беременность ,тем более твоего любимого Дави Бузова не может,ап ты не дашь своего любимого Дави ,этой твари
Гость
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<цензура> Бузова в 100 раз или в 101 беременная Просто писать нечего, вот всякую чушь ,сидят и пищут А что ещё выдумывать пиар директору? Они уже давно не показывал живот , гороховой Бузовой Настало время опять дураков разводить на новость о беременности Будем опять смеяться ,а где живот ,как после отдыха с Дави А ему то ,так по барабану ОН же голубой ,к нему в Таиланд мужики прилетали,он с ними эту тварь делил
Гость
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Антон зачем опять дурь пишешь? Какой особняк Бузовой с Тарасовым Эта дура имела только заработок от дома 2 и какие её вложения в этот дом? Все чушь и наглое вранье Если хотела и главное могла,то за три года могла отсудить дом,но знает это ,что ничего не получит,так как в то время была по возможностям с финансами, ноль
Гость
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как <цензура> лезет ,главное знаменитости были замечены в клипе,а так эта уродина бузова никому не нужна ,вешается на всех,как на Гауди ,где он ,а так рекламировала себя идиотку с ним
Гость
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Тарасов НАСТОЯЩИЙ МУЖИК все правильно ,случись,что с тобой,а желающих полно,как тварь Бузова ,переписал дом на Настю,а значит на детей ХВАЛЮ
Гость
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Чем чудовище Бузова может заинтересовать? Бизнес на помойке,концерты освистывают И на, что надеется убожество,? На рекламу средств в туалете на даче или как она подобрала парик на свою голову с двумя волосками Страшная стала Раньше хоть фоткали и было ничего,а сейчас Дави показал,какая Бузова страшная без макияжа и с огромным целлюлитом на попе,которую все время фотошопом меняли Позор стурушки
Гость
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Как из кожи вон лезет , а как иначе бездарь заметят?
Гость
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А как иначе? Бузову давно послали и не хотят тупую видеть в окружение звезд Это чудовище не котируется Она дура ,бездарная,безголосая,глупая,и кто это захочет видеть? Где то Киркорову заплатили , а что деньги не помешают ,вот он и некоторое время встречался,пиарил дуру,а сейчас хватит Подкинули сумму,чтобы он сказал ,что это бездарное чудовище может представлять Евровидение ,зацепились, люди бездарной стали раздувать Вот так и оказалась бездарная в списках участников Евро ВОТ ТАК И ДЕЛАЮТ ЕЁ ПОПУЛЯРНОСТЬ,а так она, отвратная огромному количеству нормальных,разумных людей
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