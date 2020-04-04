В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)

Разумеется, известная своим трудолюбием певица Ольга Бузова тоже не опустила руки. Не выходя из жилища исполнительница записала новую песню на тему карантина, призывая таким образом россиян не выходить из дома без необходимости. Более того, для своей композиции Ольга сделала и клип.
Он представляет из себя видео-коллаж из роликов о досуге отечественных знаменитостей. Так. в клипе Бузова показала, как проводят время на карантине танцующий журналист Андрей Малахов и его супруга, дурачащийся в компании детей Филипп Киркоров, пекущий печенье Роман Жуков и влюбленные Константин Богомолов и Ксения Собчак.
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