В центре Москвы машина протаранила остановку: есть пострадавшие

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как автомобиль Nissan пытается перестроиться в пробке. Внезапно водитель теряет управление, и машина врезается в остановку и пробивает стеклянный задник.
В результате ДТП на Садово-Триумфальной улице пострадали три человека – два пешехода и сам водитель, сообщает "Пятый канал". Информация об их состоянии уточняется. Одна из полос движения в районе места происшествия перекрыта.
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