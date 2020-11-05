В центре Москвы машина протаранила остановку: есть пострадавшие

В центре Москвы произошла серьезная авария. Есть пострадавшие.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как автомобиль Nissan пытается перестроиться в пробке. Внезапно водитель теряет управление, и машина врезается в остановку и пробивает стеклянный задник.

В результате ДТП на Садово-Триумфальной улице пострадали три человека – два пешехода и сам водитель, сообщает "Пятый канал". Информация об их состоянии уточняется. Одна из полос движения в районе места происшествия перекрыта.