Они защищают интересы России в самых суровых условиях: Пригожин высказался о "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" всегда была и будет элитой, которая защищает интересы России, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя вопрос редакции издания Newsinfo о наступлении бойцов на Бахмут.

СМИ ранее сообщили, что союзные силы и "ЧВК Вагнера" подошли к пригороду Бахмута и заняли промзону города. Отвечая на вопрос журналиста о том, оправдано ли продолжение наступления, бизнесмен подчеркнул, что бойцы рискуют своими жизнями ради величия России и будут уничтожать всех, кто пытается унизить страну.

"Сколько бы «ЧВК Вагнера» ни критиковали так называемые либерасты, сколько бы им ни подтявкивала рублевская гомотусовка, "ЧВК Вагнера" всегда была и будет элитой, которая защищает интересы России. Причем не с мягких диванов у себя дома и не из роскошных кабинетов из красного дерева, а в пустыне, джунглях, в пятидесятиградусной жаре и на лютом холоде. Они делают это, несмотря на пули, осколки, оторванные руки и ноги. Они делали это в невероятно тяжелых условиях за много тысяч километров ради одного – ради величия России. Они шли, идут и будут идти вперед, беспощадно уничтожая тех, кто пытается унизить нашу Родину", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине. Ее целью является защита жителей Донбасса. Минобороны РФ не раз заявляло, что армия РФ наносит удары исключительно по военным объектам страны.