Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации

Освобождение Донбасса в рамках специальной военной операции по защите мирных граждан независимых ДНР и ЛНР идет по плану. Об этом во вторник, 2 августа, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.
По словам генерала армии, вооруженные силы уже взяли под полный контроль Луганскую Народную республику, а сейчас занимаются освобождением Донецкой Народной республики. Армия России лишь за последнее время вошла в шесть населенных пунктов ДНР.
Кроме того, под наш контроль, как отметил министр обороны РФ, перешла Углегорская теплоэлектростанция, которая является крупнейшим подобным объектов Европе и способно вырабатывать 3 600 мегаватт энергии.
Также Сергей Шойгу заявил об уничтожении западного оружия, используемого преступным киевским режимом. Так, по словам министра, Армия России в рамках спецоперации успешно справляется с американскими гаубицами М777 – из строя выведено уже 33 единицы.
Как сообщает издание URA.RU, проблей для наших солдат не являются и ракетные комплексы Javelin, четыре сотни единиц которых уже уничтожено. Кроме того, по словам главы российского оборонного ведомства, Украина лишилась пяти пусковых установок Harpoon, шесть пусковых установок и свыше двух сотен ракет HIMARS.