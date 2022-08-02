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Спецоперация на Украине
Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации

Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации

В рамказ спецоперации на Украине Армия России успешно уничтожает западное оружие, отметил Сергей Шойгу.
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Освобождение Донбасса в рамках специальной военной операции по защите мирных граждан независимых ДНР и ЛНР идет по плану. Об этом во вторник, 2 августа, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

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Сергей Кужегетович Шойгу

Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

По словам генерала армии, вооруженные силы уже взяли под полный контроль Луганскую Народную республику, а сейчас занимаются освобождением Донецкой Народной республики. Армия России лишь за последнее время вошла в шесть населенных пунктов ДНР.

Кроме того, под наш контроль, как отметил министр обороны РФ, перешла Углегорская теплоэлектростанция, которая является крупнейшим подобным объектов Европе и способно вырабатывать 3 600 мегаватт энергии.

Также Сергей Шойгу заявил об уничтожении западного оружия, используемого преступным киевским режимом. Так, по словам министра, Армия России в рамках спецоперации успешно справляется с американскими гаубицами М777 – из строя выведено уже 33 единицы.

Как сообщает издание URA.RU, проблей для наших солдат не являются и ракетные комплексы Javelin, четыре сотни единиц которых уже уничтожено. Кроме того, по словам главы российского оборонного ведомства, Украина лишилась пяти пусковых установок Harpoon, шесть пусковых установок и свыше двух сотен ракет HIMARS.

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Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru
Автор: 2 августа 2022, 13:56 Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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