Преступная киевская администрация использует против мирных жителей Донбасса запрещенные кассетные снаряды. После очередного обстрела густонаселенных районов ДНР со стороны ВСУ погибли трое детей. Трагедия случилась в Макеевке. Всего жертвами военного преступления стали шесть человек.
По данным Пятого канала, ранения в результате украинской атаки получили 24 человека. Под обстрелом оказались также дети. Некоторые граждане находятся в крайне тяжелом состоянии.
Корреспондентам удалось снять на видео место падения кассетного снаряда. Воронка образовалась прямо на детской площадке. Местные жители показали журналистам остатки запрещенного оружия и заявили, что "украинские фашисты" ответят за свои преступления.