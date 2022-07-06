Пока Армия России в рамках специальной военной операции выполняет поставленные перед ней задачи по защите суверенных республик Донбасса, преступная киевская администрация продолжает отдавать приказы на обстрел жилых районов ДНР и ЛНР. Жертвами военных преступлений Украины становятся даже дети.
По данным Пятого канала, в результате обстрела Донецка погибла десятилетняя девочка. Обстоятельства трагедии раскрыла ее бабашка Светлана Викторовна. Она приехала в город, как только узнала о смерти любимой внучки.
Рыдающая женщина еле смогла выговорить несколько слов. Она рассказала корреспонденту, что накануне трагедии просила дочь вывезти внучку из Донецка. Разговор между родственниками состоялся примерно в десять утра, а уже в пять часов вечера девочка погибла под обстрелом.