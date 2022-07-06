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Бабушка рассказала об убитой в Донецке внучке – видео

Светлана Викторовна приехала в Донецк, как только узнала о смерти своей десятилетней внучки.

Продолжение: Отвественность Запада: Лавров обвинил Зеленского в организации государственного террора
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Пока Армия России в рамках специальной военной операции выполняет поставленные перед ней задачи по защите суверенных республик Донбасса, преступная киевская администрация продолжает отдавать приказы на обстрел жилых районов ДНР и ЛНР. Жертвами военных преступлений Украины становятся даже дети.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

По данным Пятого канала, в результате обстрела Донецка погибла десятилетняя девочка. Обстоятельства трагедии раскрыла ее бабашка Светлана Викторовна. Она приехала в город, как только узнала о смерти любимой внучки.

Рыдающая женщина еле смогла выговорить несколько слов. Она рассказала корреспонденту, что накануне трагедии просила дочь вывезти внучку из Донецка. Разговор между родственниками состоялся примерно в десять утра, а уже в пять часов вечера девочка погибла под обстрелом.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 14:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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