В рамках специальной военной операции Армия России не только защищает суверенные республики Донбасса, но и освобождает мирное население Украины от гнета местных неонацистов, контролируемых преступным киевским режимом.
Жители Харьковской области уже получили от военных гуманитарную помощь. Как сообщает Пятый канал, колонны с грузами регулярно приходят на освобожденные территории. Граждане отмечают, что российские солдаты помогают им вернуться к мирной жизни.
Военнослужащие раздают людям консервы, крупу и муку – всего порядка 50 тонн гуманитарной помощи. К слову, это единственная возможность выжить, ведь украинские солдаты при отступлении уничтожают склады и магазины, обрекая граждан на голодную смерть.