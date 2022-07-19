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Россия направила гуманитарную помощь жителям Украины

Армия России помогает мирным жителям освобожденных территорий Украины.
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В рамках специальной военной операции Армия России не только защищает суверенные республики Донбасса, но и освобождает мирное население Украины от гнета местных неонацистов, контролируемых преступным киевским режимом.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Жители Харьковской области уже получили от военных гуманитарную помощь. Как сообщает Пятый канал, колонны с грузами регулярно приходят на освобожденные территории. Граждане отмечают, что российские солдаты помогают им вернуться к мирной жизни.

Военнослужащие раздают людям консервы, крупу и муку – всего порядка 50 тонн гуманитарной помощи. К слову, это единственная возможность выжить, ведь украинские солдаты при отступлении уничтожают склады и магазины, обрекая граждан на голодную смерть.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2022, 14:59

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