В ходе специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР Армия России продолжает успешно выполнять поставленные перед ней задачи по зачистке суверенных республик Донбасса от националистических формирований, находящихся под контролем преступного киевского режима. Однако, как оказалось против нашей страны в Незалежной действуют не только неонацисты, но и самые настоящие психопаты.
К слову, речь здесь идет не о безбашенных солдатах, а людях, страдающих от тяжелого недуга. Эксперты считают их особо опасными для окружающих. Очевидно, что в условиях боевых действий, исходящая от нездоровых бойцов ВСУ опасность увеличивается в несколько раз.
Среди психопатов, находящихся на службе в армии Украины, – наемник из Марокко Брагим Саадун. В Донецкой народной республике иностранного военного преступника уже приговорили к смертной казни. Однако журналисты и местное населения постоянно сообщают о жестоких расправах над мирными людьми со стороны ВСУ. Кто знает, сколько еще подобных психопатов спряталось под маской "защитника" Незалежной.
По словам психолога Ольги Пропубертат, психопатия – это даже не болезнь, это скорее особенность человеческого характера, от которой нельзя излечиться. В интервью Пятому каналу она подчеркнула, что люди с подобным диагнозом попросту не могут чувствовать эмоции.
"Могут действительно убить за деньги легко, они даже не понимают разницы", – отметила эксперт.
Она также рассказала, что психопаты не способны испытывать морального сострадания даже к собственной матери. Кроме того, по мнению психолога, страшный диагноз позволяет таким людям легко переносить физическую боль, что, кстати, особенно актуально во время боевых действий.