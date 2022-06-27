Россияне простились с Шатуновым Умер Пьер Нарцисс Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
партнеры
Понедельник
27 июня
Лента новостей
21:02
Сильные взрывы распугали жителей Нью-Йорка – видео
20:43
В Новосибирске двое детей пострадали в ДТП
19:59
Умер заслуженный мастер спорта СССР
19:47
Когда закончится спецоперация: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией
19:13
В Пермском крае в реке утонули двое детей
19:00
Семья отвернулась и бросила: звезда "Улиц разбитых фонарей" впала в жуткую депрессию
18:21
"Володя определился": сестра слила подноготную тайной женитьбы скандалиста Епифанцева
18:02
В центре Москвы таксист напал на пассажира с ножом
17:49
Неужели не фейк? Вскрылись новые подробности романа Прилучного и Брутян
17:37
"Нет никакого стиля": Бабкина раскатала напялившую мини МакSим за безвкусицу
17:07
Долина повергла в ужас молодого артиста после слухов об операции: Тряслись колени
16:42
В столичном ресторане популярной кухне дали другое имя
16:38
"Не может ничего": своенравная дочь Гагариной вьет веревки из слабовольного отца
16:16
Время пересаживаться на лодки: улицы Краснодара затопило из-за затяжного ливня
16:14
Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg
16:08
"Мне даже говорить о ней противно": Обвиненная во лжи Васильева жалуется на нищенскую пенсию
15:56
"Они мне никто": плюнувший в предателей Розенбаум позвонил Пугачевой и Галкину в Израиль
15:12
"Не хватает собаки": В Сеть слили фото "тройничка" извращенца Панина
15:00
"Целовать и гладить готов": Басков притащил к гробу любимого охапку цветов
14:55
Пойманный после убийства агрессивного алкаша Розенбаум по уши вляпался: На 15 лет и уехал
14:45
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
14:12
"Арендовали для эффектных похорон": Кравец раскрыла тайну элитного гроба Шатунова за 500 тысяч
14:11
10-летний сын Бена Аффлека стал виновником страшного ДТП: Роковая ошибка
14:11
"Суды с Разиным доконали": Смертью убитого инфарктом Шатунова заинтересовались следователи
14:02
"Севморпуть" вышел в первый льготный каботажный рейс на Петропавловск-Камчатский
13:41
Нагиева прибило в Калиниграде: это произошло прямо на сцене
13:22
"Возможности шантажа": беглянка Хаматова грудью встала на защиту переобувшегося Миронова
13:14
"Не мешает нашим чувствам": 58-летняя Лолита показала молоденького любимого
13:09
Выкатившая сочную грудь Цымбалюк-Романовская довела россиян до экстаза: Сладкая девочка
13:05
"Меня так звала мама в детстве": Валерия неожиданно сменила имя в паспорте
13:02
Жарко и сухо: москвичам рассказали о погоде на неделю
12:52
Зачем жителям новостроек нужны мобильные приложения?
12:51
Родила троих детей влиятельному бизнесмену и оскандалилась с дочерью на "Голосе": личная жизнь Алсу
12:40
"В таком возрасте не бывает": состояние 15-летнего подростка из Подмосковья повергло в шок врача
12:32
"Иуда": Продавшуюся за бесценок Нетребко облили помоями
12:30
Скривившаяся мокрая Долина потеребила кривой краник у всех на виду: Вот так
12:24
Больше трех миллионов: похороны Шатунова влетели Крутому в копеечку
12:00
"Какой он козел": стало известно об истинном отношении бывшей жены к Бондарчуку
11:58
"Волнующее чувство к девушке": несовершеннолетняя дочь огорошила Глюкозу однополой любовью
11:51
"Кощунство": Ласкающую гениталии перед храмом Толкалину закидали камнями
11:41
Господи, помилуй! Умерший от разрыва сердца Шатунов избегал вопросов о здоровье
11:28
У химкинского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
11:16
В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста
10:56
"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах
10:48
Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка
10:45
"Самовлюбленное, злобное существо": сосущего кровь из Пугачевой Галкина жестко распнули
10:29
Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена
10:24
"Написал": пожелтевший Данилко объявился после роковой смерти Шатунова
10:23
В Крыму обрушилась часть моста из-за сильных ливней (видео)
10:18
Сердце не выдержало: Скорая нашла ночью измученного ребенка Тарасова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья
А девочка созрела! Малышка из сериала "Воронины" превратилась в грудастую секс-бомбу
Что делать, если плохо сдал ЕГЭ по английскому: стратегия для пересдачи
Что делать, если мужчина жадный?
Юрочка зовет к себе: жена скончавшегося Шатунова в очень тяжелом состоянии
"Больше нет с нами!": Тело измученной Чеховой обмякло в кровавом туалете
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Когда закончится спецоперация: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией

Когда закончится спецоперация: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился за помощью к лидерам западных стран.
прочитано 189 раз

В ходе специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса Москва и Киев провели уже несколько раундов переговоров. Однако сторонам так и не удалось достигнуть компромисса. Меж тем, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул условия для возобновления диалога с Россией.

ПО ТЕМЕ

Россия нанесла мощный удар по Германии – Bloomberg

"Это их кризис": Джонсон потребовал восстановить границы Украины

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам главы Незалежной, переговорный процесс можно начинать, когда его страна получит хоть какие-нибудь возможности для этого. Украинская делегация вернется за стол переговоров только при восстановлении "позиции силы". Об этом сообщили источники агентства France-Presse в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Владимир Зеленский поделился своими размышлениями относительно хода спецоперации во время дистанционного общения с лидерами государств "Большой семерки" в понедельник, 27 июня. Политический саммит проходит в Германии. По данным RT, во время общения с главами государств украинский главнокомандующий также выразил надежду, что спецоперация завершится до наступления зимы.

Кроме того, Киев в очередной раз не упустил возможности попросить помощи у Запада. Так, Владимир Зеленский выразил надежду, что лидеры стран G7 предоставят Незалежной гарантии безопасности, а также направят ей новые системы ПВО. Об этом сообщает издание URA.RU.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 19:47 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боевая техника в ДНР

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц

Актер отбывает срок
Шоу-бизнес

"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах

Народ в шоке
Шоу-бизнес

Больше трех миллионов: похороны Шатунова влетели Крутому в копеечку

Семье пришлось туго
Шоу-бизнес

Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак

Вывели на чистую воду

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой

Регионы

В Пермском крае в реке утонули двое детей
Время пересаживаться на лодки: улицы Краснодара затопило из-за затяжного ливня
В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
В Подольске задержали банду грабителей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+