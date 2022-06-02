Украина потеряла половину военных, которые были задействованы на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей.



Армия России продолжает успешное выполнение задач в рамках специальной военной операции по защите мирного населения независимых республик Донбасса. Кроме того, наши солдаты очищают регионы Незалежной от неонацистов, действующих против собственных граждан по указке преступной киевской администрации. ВСУ не озвучивают данные о потерях среди личного состава, однако, по словам военного эксперта Александра Михайлова, Украина несет огромные потери.

Аналитик уверен, что лишь на восточном направлении Незалежная потеряла половину своих бойцов. Это относится к группировкам, задействованным в ДНР и ЛНР, а также ряде областей. В интервью зданию URA.RU аналитик подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский в курсе потерь, однако не может их озвучить.

Эксперт отметил, что Украина в ходе спецоперации лишились до 50 тысяч бойцов. При этом сюда не входит число раненых солдат По его словам, Киев не озвучивает также информацию о пленных, однако наша сторона захватила уже порядка восьми тысяч солдат ВСУ и неонацистов. Пропавшие без вести тоже не указываются в статистике.

"Данные у Зеленского все есть", – заявил Михайлов.

По словам аналитика, президент Украины обладает точной информацией, однако не может озвучить цифры, потому что опубликованные реальные данные приведут к краху.