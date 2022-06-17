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Спецоперация на Украине
"На протяжении восьми лет мы добивались": Лавров о причинах спецоперации

"На протяжении восьми лет мы добивались": Лавров о причинах спецоперации

Сергей Лавров дал интервью журналисту BBC.
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Министр иностранных дел РФ ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе и заговорил о притеснении русскоязычного населения на Украине. Как сообщает Пятый канал, дипломат объяснил причины принятия решения о спецоперации лишь спустя восемь лет после начала конфликта на Донбассе.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

"На протяжении этих восьми лет мы добивались," – начал объяснение министр.

Лавров напомнил, что ДНР и ЛНР восемь лет назад в ответ на госпереворот на Украине объявили свою независимость. Все эти годы Россия добивалась того, чтобы республики подписали Минские договоренности для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины. Наша страна всеми силами пыталась решить проблему притеснения русскоязычного населения Украины политическими методами, но Украина не пошла навстречу.

Как отметил Лавров, на этом фоне нынешние заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россию необходимо заставить пойти на договоренности с Киевом, которые уважали бы территориальную целостность и суверенитет Украины, выглядят как нечто "из космоса".

Еще в апреле глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Украина заранее готовилась к войне против ДНР и ЛНР. Тогда ответственность за спецоперацию дипломат возложил на западные страны.

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Сергей Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ
Автор: 17 июня 2022, 12:56 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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