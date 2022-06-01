Как НАТО помогает России в ходе спецоперации на Украине: объяснил эксперт

Когда Москва предложила Вашингтону и Брюсселю обменяться гарантиями безопасности относительно нейтрального статуса Киева, они отказались, лишний раз усилив региональный кризис. В ходе специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР стало очевидно, что США и НАТО попросту кинули Украину с членством в альянсе. Однако западные страны продолжают подливать масло в огонь, поставляя Незалежной вооружение. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, тем самым они помогают России.
Разумеется, отправляя боевую технику Украине, члены НАТО не просто усугубляют конфликт, они в очередной раз подставляют своего так называемого союзника. Новое, неосвоенное вооружение без профильных специалистов зачастую оказывается неэффективным во время боевых действий.
Аналитик обратил внимание, что периодически в ходе спецоперации на Украине западная военная техника оказывается в руках Армии России, а также Народной милиции ДНР или ЛНР. Захват иностранного вооружения помогает нам более подробно изучить ее и модернизировать собственные силы.
К примеру, в руках отечественных специалистов уже оказались американские беспилотники, которые не издавали шума и не излучали теплового следа, благодаря чему уходили из поля зрения ПЗРК.
"Мы их изучим, внесем изменения в системы РЭБ, и наши системы будут работать по этим целям" – отметил Кнутов.
Аналогичная ситуация ожидается и с РСЗО HIMARS. Эксперт подчеркнул, что Армия России постарается заполучить образцы боевой техники, как только она прибудет из США на Украину.