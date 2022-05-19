Широко известно, что Россия еще до начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса вела переговоры с США и НАТО об обмене гарантиями безопасности. Москва настаивала на нейтральном статусе Киева, однако Вашингтон и Брюссель торпедировали работу дипломатов, чем только усилили украинский кризис.
После усугубления конфликтной ситуации наша страна выбрала путь диалога. Россия провела несколько раундов переговоров с Незалежной, однако в ходе длительного процесса сторонам не удалось достигнуть значительных результатов. Фактически Украина умышленно затягивала время, поэтому контакты между делегациями прервались
Меж тем, Москва и сейчас готова договариваться с Киевом. Переговорный процесс необходим для решения важнейших вопросов относительно спецоперации. Цель нашей страны – сберечь человеческие жизни. Преступная киевская администрация пока что исходит из целей своих заокеанских советников.
Готовность к возобновлению диалога с Незалежной в четверг, 19 мая, подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве. По данным газеты "Известия", заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал условие, при котором делегации двух стран вновь могут сесть за стол переговоров.
Дипломат подчеркнул, что изначально переговорный процесс был завершен по решению Украины. По его словам, Москва ответит положительно, если Киев выразит готовность возобновить встречи сторон конфликта.