Путин сообщил о попытках националистов помешать эвакуации людей на Украине

В контексте развития ситуации вокруг
спецоперации по защите Донбасса Владимир Путин и его собеседник обсудили варианты
политико-дипломатических усилий. Так, речь шла и об итогах третьего раунда
переговоров российской делегации с представителями украинской стороны.
Также в диалоге было отдельное внимание уделено гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Российский лидер рассказал Олафу Шольцу о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов столкновений и попытках боевиков нацформирований помешать безопасной эвакуации людей.
Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Отметим, что глава государства 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине после обращения к нему руководителей республик Донбасса. Президент России заявил, что такой шаг стал вынужденной мерой. Владимир Путин подчеркнул, что в планы нашей страны не входит оккупация украинских территорий. Целью же является демилитаризация и денацификация Украины.
Напомним, после этого западные страны одна за другой начали ввозить санкции против России. Первые российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации состоялись 28 февраля в Белоруссии. Второй раунд прошел 3 марта. Третий раунд саммита, также состоявшийся в Белоруссии, не принес желаемых результатов. Он прошел 7 марта. Стороны выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.