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Спецоперация на Украине
"Инструмент прямой угрозы нашей стране": Захарова об американских биолабораториях на Украине

"Инструмент прямой угрозы нашей стране": Захарова об американских биолабораториях на Украине

Мария Захарова высказалась о наличии биолабораторий США на Украине.
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После начала спецоперации России на Украине 24 февраля, украинский Минздрав дал экстренное указание сотрудникам биолабораторий на территории страны. Им необходимо было срочно уничтожить все документы, фиксирующие их деятельность, сообщает канал 360.

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о решении. По ее словам, уничтожение документов означает активацию заготовленного заранее плана. "Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере", – считает политик.

Захарова добавила, что попытки Штатов предотвратить попадание бумаг в руки России "доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины". По ее мнению, данный шаг меняет картину вовлеченности Америки в судьбу Украины. "Это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране", – заявила пресс-секретарь МИДа.

Ранее свое мнение о деятельности биолабораторий высказал экс-депутат Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он солидарен с Захаровой и считает, что главная цель данного проекта — дестабилизировать обстановку в России.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 11:54 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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