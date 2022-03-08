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Спецоперация на Украине
Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта

Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта

"Дни.ру" собрал для читателей последнюю информацию о российской спецоперации на Украине.

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Спецоперация России на Украине продолжается. Российские военные объявили на Украине режим тишины по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы мирные жители Незалежной смогли покинуть небезопасные населенные пункты. Однако украинские националисты продолжают провоцировать российских солдат на возобновление огня, используя собственных граждан как живой щит. Кроме того, ВСУ более 170 раз обстреляли районы, выделенные для гуманитарных коридоров.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченским спецподразделениям Росгвардии удалось существенно продвинуться вглубь Украины. При этом один из командиров чеченских спецотрядов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине силовики не встретили особого сопротивления украинских националистов.

Успеха добились и военные Луганской народной республики. В Народной милиции сообщили, что с 5 по 8 марта под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта, которые прежде удерживали вооруженные силы Украины. При этом националисты лишились 16 танков, 15 боевых машин пехоты и десятки единиц другой военной техники.

На фоне происходящего бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой добиться мирного разрешения ситуации. Янукович выразил уверенность, что за это ему будут благодарны и простые граждане, и западные партнеры.

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Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 8 марта 2022, 10:51 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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