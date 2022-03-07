Владимир Путин дал главе Евросовета инструкцию по усмирению Киева

Российский лидер провел телефонные переговоры с Шарлем Мишелем – главой Евросовета. Мишель услышал от Путина понятную инструкцию о том, как усмирить украинские власти.
Путин призвал европейские страны принудить Украину к соблюдению гуманитарного права. ЕС, считает президент России, может помочь сохранить жизни людей. Кроме того, Владимир Путин сообщил Мишелю позицию нашей страны в связи со спецоперацией на Украине.
Российские военные, заметил Владимир Владимирович, делают все возможное, чтобы вывезти в безопасное место мирных граждан. Основной угрозой для обычных людей тем временем являются украинские формирования националистов. Нацбатальоны мешают эвакуировать население по гуманитарным коридорам.
Националистические формирования, добавил российский лидер, ведут себя как террористы. Они прячутся за спинами обычных людей. Кроме того, нацбатальоны устраивают провокации и нападают на мирных граждан.
Также в беседе с Мишелем Путин дал оценку ходу переговоров с украинской стороной. Президент России подтвердил ранее озвученные требования к Украине.