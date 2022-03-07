Как пройдут третьи переговоры России и Украины: все подробности

Переговоры делегаций двух стран начнутся в скором времени. Стороны встретятся в Белоруссии.
Переговоры России и Украины состоятся в Беловежской Пуще. Примерное время их старта – 15:00 по мск. Эти подробности обнародовал Юрий Воскресенский – политолог из Белоруссии, знакомый с организаторами встречи.
Российская сторона, отметил Воскресенский, уже в пути и вот-вот прибудет. Между тем делегация из Украины может опоздать к назначенному времени из-за проблем с передвижением.
Стоит отметить, что это третьи переговоры между российской и украинской сторонами. Как и в прошлый раз переговорщики сядут за стол в Доме охотника.
Напомним, 24 февраля рано утром президент России Владимир Путин сообщил о старте спецоперации на Украине. Действия главы нашего государства не одобрили страны Запада. Против России были введены санкции. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Во второй раз стороны встретились 3 марта.