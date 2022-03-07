Обстрелы ЛНР и героизм российских военных: Главное о спецоперации на Украине к 7 марта

Спецоперация на Украине идет полным ходом — в силу ее продолжительности обстановка становится все серьезнее и напряженнее. Представительство ЛНР заявило о 12-ти обстрелах девяти населенных пунктов со стороны украинских военнослужащих. Серьезность повреждений неоспорима. В частности, урон нанесли многопрофильной больнице, от которой зависят жизни многих людей.
В Минобороны сообщили о героизме российских военных на Украине. Особого почета добился майор Иван Величко, который спас экипаж бронетранспортера. Также в ведомстве выделили гвардии сержанта Андрея Шатохина, закрывшего собой командира. Кроме того, гордость вызвал полковник Денис Шишов, который отразил семь нападений.
Между тем, экипажи истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине осуществляют перехват воздушных целей. Происходят атаки оружием объектов военной инфраструктуры националистических образований с высокой точностью, пишет RT.
7 марта в 10:00 мск открылись гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контроль перемещения мирных граждан было решено осуществлять с помощью дронов.
В Херсон поступило более 140 тонн гуманитарной помощи из-за спецоперации на Украине. Об этом доложили в Минобороны России. Жителей снабдили консервами, крупами, водой, хлебом и прочими важными продуктами.