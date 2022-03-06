Эрдоган вступился за русских перед Западом

Из-за спецоперации российских войск на Украине западные страны ввели множество санкций против России. Более того, во всем мире началась дискриминация русских и их культуры. Например, на днях в Польше решили запретить русскую музыку и пьесы. В местных филармониях больше не будут звучать произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шестаковича, а в театрах впредь не покажут спектакль по пьесам Антона Чехова.
Это обсудили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров в воскресенье, 6 марта, рассказали в Кремле. Как отметили в пресс-службе, президент Турции раскритиковал оголтелую кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.
Российский лидер, в свою очередь, посчитал нужным объяснить коллеге цели и задачи спецоперации на Украине. Действия вооруженных сил РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию украинского государства, а также защиту людей, живущих в Донбассе.
Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по военным объектам, а мирным жителям ничего не угрожает.