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Спецоперация на Украине
Эрдоган вступился за русских перед Западом

Эрдоган вступился за русских перед Западом

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
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Из-за спецоперации российских войск на Украине западные страны ввели множество санкций против России. Более того, во всем мире началась дискриминация русских и их культуры. Например, на днях в Польше решили запретить русскую музыку и пьесы. В местных филармониях больше не будут звучать произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шестаковича, а в театрах впредь не покажут спектакль по пьесам Антона Чехова.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Это обсудили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров в воскресенье, 6 марта, рассказали в Кремле. Как отметили в пресс-службе, президент Турции раскритиковал оголтелую кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.

Российский лидер, в свою очередь, посчитал нужным объяснить коллеге цели и задачи спецоперации на Украине. Действия вооруженных сил РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию украинского государства, а также защиту людей, живущих в Донбассе.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по военным объектам, а мирным жителям ничего не угрожает.

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 марта 2022, 18:08 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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