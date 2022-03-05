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Спецоперация на Украине
"Выгрызаем каждый метр": Пушилин заявил об агонии киевского режима

"Выгрызаем каждый метр": Пушилин заявил об агонии киевского режима

С 24 февраля на Украине идет военная спецоперация по демилитаризации.
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Украинский режим доживает последние дни и уже буквально бьется в агонии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, войска Донбасса при огневой поддержке российских военнослужащих делают успехи.

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"Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений", – заявил он.

По словам Пушилина, обстановка на фронте остается тяжелой. При этом он подчеркнул, что войска ДНР и ЛНР делают большие успехи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в 18:00 мск в субботу 5 марта Россия продолжила наступательные действия на Украине. Согласно договоренностям после второго раунда двусторонних переговоров, в субботу был установлен режим тишины и организованы гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей с опасных территорий.

Напомним, 24 февраля Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны России помогает войскам Донбасса отстаивать свою независмость. При этом Москва не раз подчеркивала, что не собирается оккупировать Украину, и мирному населению страны ничто не угрожает.

Сообщалось, что с обеих сторон военной спецоперации есть потери. Также в Минобороны России рассказывали о военных преступлениях ВСУ, которые совершают неправомерные деяния против своих мирных граждан и украинских военнослужащих.


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Фото: denis-pushilin.ru / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 21:59 Источник: YouTube-канал "Соловьев Live" • Требует проверки
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