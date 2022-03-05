"Выгрызаем каждый метр": Пушилин заявил об агонии киевского режима

Украинский режим доживает последние дни и уже буквально бьется в агонии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, войска Донбасса при огневой поддержке российских военнослужащих делают успехи.
"Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений", – заявил он.
По словам Пушилина, обстановка на фронте остается тяжелой. При этом он подчеркнул, что войска ДНР и ЛНР делают большие успехи.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в 18:00 мск в субботу 5 марта Россия продолжила наступательные действия на Украине. Согласно договоренностям после второго раунда двусторонних переговоров, в субботу был установлен режим тишины и организованы гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей с опасных территорий.
Напомним, 24 февраля Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны России помогает войскам Донбасса отстаивать свою независмость. При этом Москва не раз подчеркивала, что не собирается оккупировать Украину, и мирному населению страны ничто не угрожает.
Сообщалось, что с обеих сторон военной спецоперации есть потери. Также в Минобороны России рассказывали о военных преступлениях ВСУ, которые совершают неправомерные деяния против своих мирных граждан и украинских военнослужащих.