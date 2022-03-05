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Спецоперация на Украине
Украинская делегация озвучила дату новых переговоров

Украинская делегация озвучила дату новых переговоров

Все ждут, что Россия и Украина смогут договориться. Для этого Киев должен выполнить требования.

Продолжение: "Выгрызаем каждый метр": Пушилин заявил об агонии киевского режима
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По итогам двусторонних переговоров России и Украины были организованы гуманитарные коридоры, по которым мирные жители смогли покинуть опасную территорию.

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Сегодня участник украинской делегации Давид Арахамия написал в своем "Фейсбук", что третий раунд переговоров состоится 7 марта. По данным украинской стороны, переговоры должны состояться на польско-белорусской границе.

Первая встреча украинской и российской делегаций состоялась 28 февраля в Белоруссии. Второй раунд переговоров – 3 марта. Участники встречи договорились организовать гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан с опасной территории.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Россия возобновила наступательные действия на Украине после прекращения режима тишины согласно договоренности.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Войска ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ наносят удары по военным объектам Незалежной. По словам Владимира путина, мирному населению Украины спецоперация не угрожает. Но несмотря ни на что, потери, к сожалению, есть на обеих сторонах.

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Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС
Автор: 5 марта 2022, 21:34 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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