На Украине продолжается военная спецоперация по демилитаризация. Москва ожидает хоть какой-то информации с украинской стороны и достижения согласия. Но Киев тянет и откладывает очередные встречи, задерживает и переносит сроки. Все это отодвигает итог спецоперации.
Из-за отказа киевского режима воздействовать на националистов и продлить режим тишины российские военнослужащие с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине.
Ранее по просьбе украинской стороны в субботу в 10:00 мск Россия установила режим тишины. Это было сделано для того, чтобы мирные граждане спокойно смогли покинуть страну по гуманитарным коридорам. Маршруты и местонахождение коридоров согласовывалось с украинской стороной заранее. ВС РФ сделали все для обеспечения безопасного выхода людей. Представители МККК в Киеве и Москве были оповещены.
Как ни странно, Киев отказался открывать коридоры в Харькове и Сумах. В этих городах националисты мешали спокойному выходу мирных людей. Там они угрожают гражданам и ввели комендантский час. Выезды из населенных пунктов заминировали.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля началась военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Войска Донбасса при огневой поддержке ВС РФ бомбят военные объекты Украины. В Минобороны России подчеркивают, что мирным гражданам ничего не угрожает.