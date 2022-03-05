Путин озвучил основные требования к Украине

В субботу, 5 марта, президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний рассказал, какие цели поставлены перед российскими войсками на Украине. По словам политика, в первую очередь ВС РФ защищают людей, которые проживают в Донбассе. Для этого армия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Незалежной. Также Москва будет добиваться нейтрального статуса этой страны, отметил российский лидер.
Путин также рассказал о контактах с украинскими властями. По его словам, недавно позвонили из Киева и потребовали предоставить коридор для эвакуации мирных жителей. Российская сторона, как отметил Владимир Владимирович, тут же отреагировала и даже приостановила боевые действия, но неонацисты не позволили гражданам покинуть населенный пункт и стали прикрываться ими как живым щитом.
Президент России заявил, что Москва ради своей безопасности должна четко понимать, где и какие вооружения находятся, а также кто их контролирует. Это и обсуждается с украинской делегацией в Белоруссии, пояснил Путин.
Напомним, спецоперация российских войск по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как отмечали в Минобороны, удары наносятся исключительно по военным объектам, а мирным жителям ничего не угрожает.