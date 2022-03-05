В Минобороны РФ заявили о стремительном ухудшении гуманитарной обстановки на Украине

В субботу, 5 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что гуманитарная обстановка на Украине ухудшается. Более того, она принимает катастрофические масштабы. Россия выполняет гуманитарные обязательства, которые взяла на себя, а также предпринимает меры по стабилизации ситуации.
Мизинцев отметил, что западные страны и международные организации не замечают бедственного положения украинских граждан, находящихся на контролируемы неонацистами территориях. По словам генерала, Россия пытается эвакуировать мирное население, а также иностранцев из заблокированных мест.
Напомним, 24 февраля российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечали в Минобороны РФ, удары наносятся только по военным объектам и украинским войскам, а мирному населению ничего не угрожает.
По состоянию на 5 марта, поражено свыше двух тысяч объектов, уничтожено более 80 самолетов и порядка 700 танков и иной бронетехники. Российские войска контролируют территорию вокруг Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций.