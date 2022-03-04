Взрыв в Мариуполе: ВСУ разгромили штаб националистов

В пятницу, 4 марта, Народная милиция Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале сообщила о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из ракетного комплекса "Точка-У" по штабу отдельного отряда специального назначения "Азов" в Мариуполе. По данным НМ ДНР, было уничтожено свыше 20 боевиков, а также порядка 10 единиц техники.
ВСУ разгромили штаб националистов, поскольку те вышли из под контроля. Они отказались подчиняться и согласовывать свои действия. Очевидно, что между украинскими войсками и спецотрядом "Азов" возникли серьезные противоречия.
Накануне сообщалось, что военные ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя. Они заняли несколько населенных пунктов. Войска Луганской Народной Республики в течение дня продвинулись на четыре километра и вышли на рубеж Красны Лиман – Приволжье.
Напомним, 24 февраля российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, за неделю погибли порядка 500 российских и почти три тысячи украинских военных. Сдались в плен около 600 военнослужащих ВСУ.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о спецоперации России на Украине. По его мнению, эти действия спасли РФ от нападения с применением ядерного оружия со стороны НАТО.