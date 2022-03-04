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Спецоперация на Украине
Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам.
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Политик заявил, что против Незалежной брошена почти вся армия России. "Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа", – высказался украинский лидер в очередном видеообращении.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Судя по всему, Владимир Зеленский ослеплен враждой. Во всех его словах слышна обида и агрессия в отношении нашего государства. Ведь он напрямую назвал Россию врагом. Ранее президент Украины призвал США и Евросоюз закрыть небо над Украиной.

Как писали "Дни.ру", ранее Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с участием иностранных журналистов. Многие заметили, что он вел себя на мероприятии неадекватно: гримасничал и облизывался. Кроме того, его речь показалась некоторым журналистам бессвязной и слишком эмоциональной.

Напомним, 17 февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об обострении ситуации. В республиках объявили эвакуацию мирных жителей. После заседания Совбеза президент России Владимир Путин по просьбе лидеров республик признал их независимость. 24 февраля российский лидер обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса.

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Фото: Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 14:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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