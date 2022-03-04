Экс-премьер Украины: военная операция спасла Россию от атаки НАТО

Политик заявил, что начало военной операции на Украине спасло Россию от нападения с применением ядерного оружия со стороны НАТО. По словам Азарова, альянс планировал нападение со стороны Незалежной, а решение Путина о начале спецоперации нарушило планы, сообщает канал 360.
"НАТО планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России. Чтобы не допустить третью мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия, правительство России приняло решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок", – выразил свое мнение экс-премьер.
Азаров добавил, что президент России принял такое решение, чтобы спасти миллионы жизней и "буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что позволило завладеть стратегической инициативой". Он добавил, что "истерика" западных стран связана с тем, что у них "все было готово к захвату территории".
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Запада стали вводить жестки антироссийские санкции. На данный момент состоялись два этапа переговоров между Россией и Украиной, третий этап готовится.